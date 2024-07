V občini Domžale si nikoli niso zatiskali oči pred vandalizmom, ki je vse pogostejši na javnih krajih in infrastrukturi. Že nekaj tednov po odprtju se je neznanec spravil na zasaditev na pasjem igrišču Vir in na otroškem igrišču na Viru zapisal sovražne napise. Vsak teden vandali poškodujejo in uničujejo tudi javne sanitarije.

Poziv k ohranjanju vrednot

Na domžalski občini so povedali, da si prizadevajo skrbeti za čim višjo kakovost bivanja. »To zagotavljamo z večjimi in manjšimi projekti, med katere spadajo nedavno vpeljani sistem izposoje koles DBajk, odprtje novih javnih stranišč, skrb za urejena igrišča in parke ter druge spremembe in dopolnitve,« so zapisali in hkrati dodali, da jih žalosti, da se njihova prizadevanja odgovarjati na potrebe in želje občanov končajo z vse pogostejšim vandalizmom. »Gre za naše mesto, naš skupni prostor, zato mora veljati ničelna toleranca do vseh oblik vandalizma. S takšnimi in podobnimi dejanji se uničuje naša skupna lastnina, krni zadovoljstvo in strpnost v lokalnem okolju. Pomembno se je zavedati, da skupaj živimo različni ljudje, zato moramo za naše zadovoljstvo ohranjati in krepiti vrednote, kot so spoštovanje, strpnost in tovarištvo ter čuvati skupne površine in lastnino.«

Javne površine, kot so sanitarije, železniške in avtobusne postaje, parki, igrišča in drugi javni prostori, so namenjene občanom in ne smejo postati kraj za izražanje nestrpnosti. Občina Domžale si prizadeva vse poškodovane površine sanirati, kolikor hitro je mogoče, vendar se ob tako pogostem pojavljanju vandalizma zavedajo, da bo treba storiti precej več, če ga bomo želeli zajeziti. »Pri tem je potrebno sodelovanje vse skupnosti s ciljem, da bo naše mesto še naprej prostor zadovoljnih ljudi. Vse, ki bi opazili primere vandalizma, zato pozivamo, da o tem obvestite pristojne službe ter s pogovori v družinskem krogu in širše opozorite na spoštovanje in primeren odnos do javne in tudi zasebne lastnine,« nagovarjajo občane. Dodajajo, da je prizadevanje skupnosti pomemben korak k ustvarjanju bolj strpnega in varnega okolja za vse prebivalce. »Preprečevanje in odpravljanje sovražnega govora ter vandalizma na javnih krajih prispeva k večji družbeni povezanosti in boljši kakovosti življenja vseh nas,« se glasi sporočilo občine Domžale.