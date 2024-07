Letos je mednarodni festival Ana Desetnica, ki ga vsako leto organizira Gledališče Ane Monro, prvič potekal tudi v Šiški. Organizatorji si želijo, da bi se festival z leti razširil iz središča Ljubljane po vseh mestnih četrtih. S tem namenom so nastopajoči program iz središča mesta preselili v Šiško s skupnim potovanjem umetnikov in obiskovalcev, ki so ga poimenovali potohod. Ciljna točka je bil Trg prekomorskih brigad, ki so ga slavnostno odprli z okrasitvijo pročelja stavbe prekomorcev in postavitvijo totema, ki ga je izdelal Brane Solce iz kartonastih škatel. V tistem trenutku je trg postal osrednje festivalsko prizorišče.

Znotraj soseske veliko bolj sproščeni

»Zelo smo veseli, da takšni festivali potekajo tudi v naši neposredni bližini in nam ni treba za vsak dogodek v središče mesta. Tam je namreč pogosto gneča, in ker imamo majhne otroke, je veliko lažje, če je prireditev v soseski. V Šiški imamo srečo, da je tu Kino Šiška, ki pogosto organizira dogodke, sploh poleti. Kljub temu mislim, da bi lahko bolj izkoristili vse zelenice med bloki,« je povedala Nina Polak Kidrič.

V petek popoldne se je v parku v Gorazdovi ulici predstavil Mileta Cvijanović, znan pod vzdevkom Cigo. Njegov prihod je bilo mogoče slišati že od daleč, saj je med hojo k zbranim igral in pel pesem Always look for the bright side of life. »Prihaja Cigo one man band,« je potujočega glasbenika in zabavljača iz Pulja najavil predsednik in umetniški vodja Gledališča Ane Monro Goro Osojnik. »Nastopajoči me je povsem navdušil s svojo energijo in talentom. Neverjetno se mi zdi, da lahko ena oseba igra na toliko inštrumentov hkrati in se pri tem ne zmoti. Že na nogah ima vsaj tri glasbila in samo en napačen korak bi lahko opazno spremenil ritem,« je svoje navdušenje izrazila Nina Slavec. »Na dogodek sem prišla čisto po naključju, ker sem bila ravno v bližini, ampak sem slišala, da se festival širi po Ljubljani. To se mi zdi super, saj takšni dogodki vračajo življenje in veselje na ulice, kar daje mestu značaj, obenem pa povezujejo ljudi,« je dodala.

Predstavo spremljali tudi skozi okna

»Zelo dobra ideja je, da se Ana Desetnica razširi po različnih lokacijah v Ljubljani, zunaj centra. Dogodki so tako ljudem veliko bolj dostopni, saj lahko pridejo peš ali s kolesom, v resnici lahko še iz bloka opazujejo dogajanje,« je pojasnila tudi Živa Lapajne.

Dogodek so si od blizu ogledale predvsem mlade družine z majhnimi otroki, veliko gledalcev pa je Cvijanovića opazovalo skozi okno. Otroci so se med nastopom opazno zabavali in ustvarjali ritem s ploski, eden se je nastopajočemu pohvalil, da prihaja iz Srbije in ga zato vse razume. Glasbenik mu je v odgovor zaigral otroško srbsko pesem U svetu postoji jedno carstvo.

Po skoraj polurnem nastopu se je Mileta Cvijanović sprehodil po Šiški, ob tem pa naprej prepeval. Ker se je dogajanje v parku na Gorazdovi ulici z njegovim nastopom šele dobro začelo, so organizatorji udeležencem razdelili brezplačne ​ Njamitove šejke in čez samo nekaj trenutkov so frizerske mojstrice iz Katalonije začele novo delavnico.