Trenutno že poteka sanacija vodovoda od Kamnika do Stranj za nekdanjo smodnišnico, čemur bo sledila preplastitev ceste, občina Kamnik pa bo popolnoma ali delno obnovila še naslednje občinske cestne odseke: Kregarjevo–Gradišek – predvidoma 721 metrov; Kregarjevo – predvidoma 670 metrov; Stolnik – predvidoma 204 metre; Klemenčevo–Zakal – predvidoma 957 metrov, Kamniška Bistrica–Kraljev hrib – predvidoma 364 metrov; Spodnje Stranje–Stolnik – predvidoma 440 metrov, Bistričica – predvidoma 2421 metrov; Špitalič – predvidoma 636 metrov; Laniše – predvidoma 382 metrov; Šmartno v Tuhinju – predvidoma 150 metrov; Zajasovnik – predvidoma 158 metrov in na drugem odseku še 143 metrov; Laze v Tuhinju – predvidoma 123 metrov; Potok v Črni – predvidena dva odseka v dolžini 290 metrov in 150 metrov; obsežnejša prenova na cesti Krivčevo– Kranjski rak – predvidena sanacija makadamskega odseka v dolžini 2375 metrov in 920 metrov sanacije poškodovanega asfalta.