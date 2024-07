»Kandidiram zato, ker mislim, da imam reference, zaradi katerih sem najboljši v tem primeru,« je odgovoril Pahor. Interes za to, da bi Lajčaka nasledil na položaju, je Pahor izrazil v začetku aprila. Pri tem sta ga javno podprla premier Robert Golob in predsednica Nataša Pirc Musar. Posebnega odposlanca, ki poleg dialoga med Srbijo in Kosovom pokriva tudi druga regionalna vprašanja na zahodnem Balkanu, sicer predlaga visoki zunanjepolitični predstavnik EU. Odločitev sprejme svet EU oziroma države članice. x

STA