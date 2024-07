Širši nabor brezplačnih cepljenj

Ministrstvo za zdravje je objavilo program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2024. Ta na predlog NIJZ širi nabor cepljenj, ki se bodo izvajala v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Po novem bo tako kot za ženske tudi za moške do dopolnjenega 26. leta omogočeno brezplačno cepljenje proti HPV. Obvezno zdravstveno zavarovanje bo po novem krilo tudi cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu za odrasle, ki v tekočem letu dopolnijo 47 in 48 let. Do sedaj so bili do brezplačnega cepljenja upravičeni odrasli, ki v tekočem letu dopolnijo 49 let in zamudniki. Za nosečnice bo poleg cepljenja proti oslovskemu kašlju po novem brezplačno tudi cepljenje proti okužbam z respiratornim sincicijskim virusom. Obvezno zdravstveno zavarovanje bo krilo tudi cepljenje otrok proti noricam, in sicer od 1. januarja 2025. Vsa druga našteta cepljenja bo obvezno zdravstveno krilo od današnjega dne.