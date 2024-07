Prenovili bodo nogometno in košarkarsko igrišče. Asfaltirano igrišče bodo preplastili, zamenjali bodo ograjo in lovilne mreže za goli ter namestili nove košarkarske koše in nogometne gole. Dela bodo predvidoma trajala mesec dni. Izvajalec del je podjetje Križman, vrednost prenove znaša dobrih 75.700 evrov (brez DDV).