To naj bi kriminalcem otežilo izkoriščanje kriptovalut za pranje denarja. Gre za prvo celovito zakonodajo za urejanje področja kriptopremoženja, kamor sodijo kriptovalute, kakršni sta bitcoin in ether, ter druga trgovalna sredstva, katerih vrednost je zavarovana s tehnologijo veriženja blokov, denimo nezamenljivi žetoni (non-fungible tokens oziroma NFT). Po mnenju stroke uredba prinaša večjo jasnost, varnost in stabilnost na trgu kriptosredstev. Uvedba enotnih pravil po vsej EU omogoča lažje delovanje ponudnikov storitev s kriptosredstvi, saj lahko s pridobljeno licenco v eni državi članici EU poslujejo tudi v drugih državah članicah, so pojasnili pri platformi za upravljanje kriptopremoženja Iconomi s sedežem v Ljubljani. Ministrstvo za finance je za prenos uredbe v slovenski pravni red pripravilo predlog zakona o izvajanju uredbe o trgih kriptosredstev, ki je v medresorskem usklajevanju in na vladni službi za zakonodajo. Predlog kot pristojna organa za izdajo in odvzem dovoljenj ter nadzor nad izvajanjem določb uredbe in zakona predvideva Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Banko Slovenije.