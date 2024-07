Si bo skušala stranka SDS kmetijsko zbornico podrediti po dveh tirih?

Oktobra bodo volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije; druge za pravne in šeste za fizične osebe. Čeprav je to največja nevladna stanovska organizacija kmetov, se na volitve intenzivno pripravljajo politične stranke, zlasti Janševa SDS. Ta je v preteklosti kandidate za zbornične funkcije predlagala prek društva Forum za kmetijstvo in podeželje, tokrat naj bi jih tudi prek novega društva Združenje slovenske kmečke iniciative.