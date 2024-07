Prvi je predlog novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic lanske ujme. Glavne predlagane spremembe se nanašajo na prenos dela nalog za upravljanje nepremičnin za odstranitev in graditev nadomestitvenih objektov na državno družbo za svetovanje in upravljanje DSU. Drugi se nanaša na ukrepe za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah. Med drugim odpravlja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem. Na redni seji bo pred poslanci med drugim prenovljena strategija upravljanja naložb države. Od SDH se pričakuje, da bo nepremičninsko dejavnost, ki jo je pridobil od slabe banke prenesel na DSU, ki bo prenesene nepremičnine oziroma sredstva od njihovih prodaj pretežno uporabil za gradnjo dostopnih javnih najemnih stanovanj. Projekcije nakazujejo, da bi lahko do leta 2030 s temi sredstvi izgradil 2500 dostopnih najemnih stanovanj. Poslanci bodo potrdili tudi mandate novoizvoljenih evropskih poslancev in odločali o predlogu predsednice republike Nataše Pirc Musar, da se za novo informacijsko pooblaščenko imenuje dosedanja vodja mednarodnega sodelovanja in nadzora pri informacijskem pooblaščencu Jelena Virant Burnik.