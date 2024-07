Denacionalizirana stanovanja: država tvega visoke odškodnine

Najemniki v denacionaliziranih stanovanjih naj bi v prehodnem obdobju desetih let še naprej plačevali le neprofitno najemnino. Država bi lastnikom doplačevala razliko, a le do priznane tržne najemnine, ki je nižja od dejanske. Kritiki opozarjajo, da bi sprejem takšnega zakona pomenil zelo verjetno nadaljevanje že 30 let trajajoče neustavnosti na tem področju.