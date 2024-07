Čeprav je tekmo proti gostiteljici Nemčiji začel na klopi, je Španec Dani Olmo igralec, ki je najbolj zaznamoval tekme četrtfinala na evropskem prvenstvu. Ni bilo načrtovano, da bo priložnost za igro dobil že po osmih minutah, a je moral na igrišče, ker je Kroos že v uvodnih minutah poškodoval Pedrija. Olmo je naredil prav tisto, kar se pričakuje od »jockerja« s klopi. Najprej je v 51. minuti z desnico z izjemnim občutkom za strel dosegel vodilni zadetek za Španijo, nato je v predzadnji minuti podaljška sijajno podal na glavo Mikela Merina za zmagoviti gol. Malokdo je pričakoval, da bo 26-letni nogometaš, ki je v Leipzigu soigralec slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška ter Kevina Kampla, zasenčil kopico izjemno nadarjenih zvezdnikov v obeh ekipah, ki si bili v središču zanimanja pred tekmo.

Zapustil La Masio in se preselil v Zagreb

Njegova pot je neobičajna za igralce, ki so rojeni v Barceloni in so člani slovite klubske akademije La Masia, kamor je prišel pri devetih letih iz sosednjega Espanyola. Čeprav je bil med najboljšimi igralci v generaciji, se je pri 16 letih presenetljivo odločil za selitev v zagrebški Dinamo, ki ima sloves ene najboljših nogometnih šol v Evropi in mladi igralci hitro dobijo priložnost v članski ekipi. Nad Hrvaško se je navdušil že leto dni pred prihodom, ko je bil z družino na Krku na počitnicah. Po zgolj pol leta v Zagrebu je že debitiral za člansko moštvo Dinama in hitro zablestel kot eden nosilcev igre. Odlično govori hrvaško, naši južni sosedje si si želeli, da bi prevzel hrvaško državljanstvo in zaigral za njihovo reprezentanco.

Po petih letih v Zagrebu se je januarja 2020 za odškodnino 29 milijonov evrov preselil v Leipzig, kjer je postal nepogrešljivi član začetne enajsterice. Sijajne predstave na letošnjem EP so presenečenje, saj je imel težave s poškodbami. Sezono je začel sanjsko in avgusta lani na tekmi nemškega superpokala proti Bayernu dosegel hat-trick. Oktobra ga je ustavila poškodba rame, potem ko je bil v odlični formi, saj je dosegel osem golov na sedmih tekmah v vseh tekmovanjih. Pri poškodbi je imel srečo, da pri poškodbi rame ni šlo za zlom, saj bi bila sezona zanj že končana.

Marca mu je dala oceno deset

Njegova odlika je vsestranskost, saj je tipičen igralec od enega do drugega kazenskega prostora, ki se zaradi hitrosti dobro znajde na obeh krilnih položajih. Raje igra na levi strani, po potrebi je tudi »lažna devetica«. Proti Nemčiji je pokazal vse trike, s katerimi je spremenil tok dogajanja in s turnirja izločil gostiteljico prvenstva Nemčijo, kjer si služi kruh. V Španiji so bili tako navdušeni nad njegovo predstavo, da je prejel najvišjo možno oceno deset. »Težko je sploh pojasniti njegovo igro. Prevzel je vse niti igre Španije v napadu. Gol je dosegel kot pravi napadalec. V podaljšku je sprejel žogo na robu kazenskega prostora, jo prefinjeno podal in Merino je dokončal delo. Najboljši igralec Španije, gonilna sila naše reprezentance. Deset od deset,« je zapisal kultni španski športni dnevnik Marca.

»Super, a zapletena in težka tekma. Za zmago smo morali v 120 minutah pokazati vse kar znamo. Kakšna sreča, da imamo tako sijajno ekipo. Za zmago smo zaslužni vsi. Najbolj pomembna je ta skupina igralcev. Srce je vedno bolj pomembno od nog. Uživali bomo, proslava bo mirna. Moramo se umiriti, saj je čez štiri dni že nova tekma. Našli smo pravo pot, po kateri moramo le iti naprej,« je povedal Dani Olmo. Proti Hrvaški je odigral 32 minut, tekmo z Italijo je gledal s klopi, proti Albaniji je tekmo začel (odigral 84 minut), z Gruzijo je bil znova na klopi, a ko je v 52. minuti prišel v igro, je bil nerešljiva uganka za obrabo tekmeca. V četrtfinalu je uporabil vse izkušnje iz bundeslige, saj že štiri leta in pol igra v Nemčiji, zato odlično pozna večino nemških reprezentantov. »Upam, da bomo šli do konca. Počutim se odlično. Na igrišču in izven njega sem pripravljen narediti vse, kar od mene zahteva trener. Tako kot vsak nogometaš želim stalno igrati, a ekipi je možno pomagati na različne načine,« je dodal Olmo. Njegova želja je, da bi zaigral v španski ligi, v kateri ni odigral še niti minute. V Španiji ga poznajo le iz reprezentance. Bil je član reprezentance do 21 let, ki je leta 2019 postala evropski prvak (izbran za najboljšega igralca finala), in olimpijske reprezentance, ki je na igrah 2021 v Tokiu osvojila srebrno kolajno. Za člansko reprezentanco je debitiral let 2019 in je njen stalni član.

*** 37 tekem je odigral Olmo za Španijo in dosegel 10 zadetkov.