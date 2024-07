Nizozemska je edina polfinalistka, ki si je preboj med najboljšo četverico zagotovila po rednem delu in to po preobratu, saj je razigrana Turčija zasluženo vodila po prvem polčasu z 1:0. Nizozemcem je uspel popoln preobrat v šestih minutah po nebeškem skoku De Vrija in avtogolu Muldurja, h kateremu ga je prisilil Gakpo, ki je na vrhu lestvice strelcev s tremi goli in asistenco. »Zelo smo se morali potruditi in neizmerno sem ponosen na soigralce. Naredili smo korak bližje k izpolnitvi svojih sanj,« je bil jedrnat kapetan Nizozemske Virgil van Dijk. »Za nas je polfinale nekaj posebnega, saj smo kot majhen narod v družbi Anglije, Francije in Španije. Zelo smo ponosni na dosežek in naše navijače,« je bil evforičen nizozemski selektor Ronald Koeman. Turčija, ki je imela na olimpijskem stadionu v Berlinu izjemno pomoč strastnih navijačev, je imela v zaključku tekme tri izredne priložnosti za izenačenje, a se je izkazal nizozemski vratar Verbruggen. »Ekipa je igrala z velikim turškim duhom. Čeprav smo poraženi, nas imajo Turki radi. Po tem prvenstvu bodo na Turčijo gledali z drugačnimi očmi, z večjim spoštovanjem. Zmagali smo tri tekme in izenačili turški rekord,« je bil ponosen Italijan na klopi Turčije Vincenzo Montella, ki se je izkazal kot odličen taktik.

Dolgočasna tekma Anglije in Švice

Tekma med Švico in Anglijo je bila najbolj dolgočasna v četrtfinalu. Angleži ne navdušujejo, proti Švici so bili v zaostanku, a so izid izenačili in napredovali po enajstmetrovkah. Angleški junak je postal vratar Pickford, ki je v prvi seriji ubranil strel Akanjija. Uspešen je bil tudi zato, ker je imel na svoji steklenici z vodo nalepljen list, na katerem je bilo zapisano, v katero smer se mora vreči ob strelu posameznega igralca. Pri Akanjiju je pisalo: vrži se levo. Angleški selektor Gareth Southgate, ki je stotič vodil reprezentanco in je zmago proslavil s plesom pred svojimi navijači, je bil navdušen: »Odigrali smo dobro tekmo. Na takšnem turnirju je treba pokazati različne odlike. Ekipa ima neverjeten značaj in najde rešitev za vsako situacijo. Posebej moram pohvaliti zbranost. Ne bomo se nehali boriti. Trenutno zelo uživam.« Švicarji so še četrtič zapored izpadli v četrtfinalu evropskega prvenstva, znova po enajstmetrovkah, potem ko je Xherdan Shaqiri v zadnji minuti podaljška z neposrednim strelom iz kota zadel prečko. »Bili smo zelo dobri. Odločale so malenkosti. Angleži so imeli pri enajstmetrovkah bolj trdne živce.« Kapetan Granit Xhaka, ki je igral poškodovan, je ostal brez besed, saj je bil po dobri predstavi poraz še veliko bolj boleč. »Zelo boli, saj smo se zelo trudili in imeli priložnosti. Zelo sem žalosten za fante in narod, da po takšni predstavi zapuščamo turnir,« je bil jedrnat selektor Švice Murat Yakin.

Francija še vedno brez gola iz igre

»Tako, kot je bilo kruto za Slovenijo v osmini finala, je zdaj za nas,« je poraz Portugalske po enajstmetrovkah proti Franciji komentiral zvezdnik Bernardo Silva. Najbolj razočaran je bil 41-letni branilec Pepe, ki je točil solze žalosti. Tolažil ga je 39-letni Ronaldo, ki je pojasnil, da s tem porazom še ni končal reprezentančne kariere. »Igrali smo odlično. Igralci so pokazali vse, kar so sposobni. Večji del tekme smo bili boljši, zato poraz po enajstmetrovkah še bolj boli,« je povedal Španec na klopi Portugalske Roberto Martinez. Podobno kot Angleži tudi Francozi s kopico zvezdnikov z igro ne navdušujejo. Francozi sploh še niso dosegli gola iz igre. Tekmeci so si zabili dva avtogola (Avstrija, Belgija), enega je iz enajstmetrovke dosegel Kylian Mbappe:»Obdržati moramo prikazano v obrambi, a treba bo analizirati tudi napad.« Selektor Didier Deschamps obrambno taktiko brani z naslednjimi besedami: »Če ne prejmemo gola, imamo 90 odstotkov možnosti za zmago. Že od začetka prvenstva skupaj uspešno branimo naš gol. Tudi zadetki bodo prišli. Moštvo ima pravi značaj in pogum.«

Izidi četrtfinala: Španija – Nemčija 2:1 po podaljških (1:1, 0:0, Olmo 51, Merino 119; Wirtz 89), Portugalska – Francija 3:5 po 11 m (0:0, 0:0, 0:0, enajstmetrovke: 0:1 Dembele, 1:1 Ronaldo, 1:2 Fofana, 2:2 Silva, 2:3 Kounde, Felix - vratnica, 2:4 Barcola, 3:4 Mendes, 3:5 Hernandez), Anglija – Švica 6:4 po 11 m (1:1, 1:1, 0:0, Saka 80; Embolo 75, enajstmetrovke: 2:1 Palmer, Akanji – Pickford brani, 3:1 Bellingham, 3:2 Schar, 4:2 Saka, 4:3 Shaqiri, 5:3 Toney, 5:4 Amdouni, 6:4 Alexander-Arnold), Nizozemska – Turčija 2:1 (0:1, De Vrij 70, Muldur 76/ag; Akaydin 35).

*** Če ne prejmemo gola, imamo 90 odstotkov možnosti za zmago. Že od začetka prvenstva skupaj uspešno branimo naš gol. Tudi goli bodo prišli. Didier Deschamps, selektor Francije

Iskrice z EP Miran Pavlin športni direktor Nottingham Foresta Nekdanji slovenski nogometni reprezentant Miran Pavlin (na fotografiji) bo postal športni direktor Nottingham Foresta. S tem bo tudi prvi Slovenec v vodstveni strukturi kluba iz angleške premier league. Dvainpetdesetletni Pavlin, tudi udeleženec EP 2000 in SP 2002, je v zadnjih štirih letih vodil področje reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije. Novo službeno mesto na Otoku bo prevzel 15. julija. »Dobil sem ponudbo lastnika Nottinghama Foresta Evangelosa Marinakisa, ki je tudi lastnik Olympiacosa in portugalskega kluba Rio Ave. Pri 52 letih nisem veliko razmišljal. Premier league je najboljša liga na svetu, dobil sem možnost delovati v konglomeratu treh klubov. To je zame velikanski izziv. Dogovorili smo se približno pred dvema tednoma, tudi predsedniku NZS Radenku Mijatoviću sem razkril svojo odločitev pred tekmo z Anglijo,« je v pogovoru za Delo dejal nogometaš, ki pravi, da nova služba nikakor ne bo lahka. Vinčić glavni sodnik na tekmi Španija – Francija Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik na torkovi prvi polfinalni tekmi evropskega prvenstva med Španijo in Francijo (ob 21. uri v Münchnu), je sporočila Evropska nogometna zveza (Uefa). Njegova pomočnika bosta prav tako Slovenca Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, Uefa pa je za četrtega sodnika imenovala Slovaka Ivana Kružljaka. V sobi za Var bodo Slovenec Nejc Kajtazović ter Italijana Paolo Valeri in Massimiliano Irrati. Španija do konca EP brez Pedrija Španska nogometna reprezentanca v končnici letošnjega evropskega prvenstva v Nemčiji ne bo mogla računati na Pedrija. Enaindvajsetletni vezist španske izbrane vrste si je na začetku petkove četrtfinalne tekme proti Nemčiji v Stuttgartu natrgal vezi v levem kolenu, tako da ga je že v osmi minuti zamenjal Dani Olmo. Kroos kariero končal z dvignjeno glavo Petkov poraz Nemčije v četrtfinalu nogometnega evropskega prvenstva proti Španiji ni pomenil le konca nemških sanj o naslovu na domačem terenu, pač pa tudi konec dolge in uspešne zgodbe Tonija Kroosa. Nemškemu zvezdniku ob upokojitvi ni uspelo postaviti zadnje pike na i, a odhaja z dvignjeno glavo. »Počutim se precej prazno in izmučeno. Ampak to je bolj posledica težke tekme kot pa slovesa od tekmovanja,« je novinarjem prve vtise o zadnji tekmi predal Kroos, ki je v majici z državnim grbom zbral 114 nastopov. V izbrano vrsto se je vrnil za letošnji Euro, kariero je sprva sicer končal po neuspešnem nastopu na prejšnjem pred tremi leti, ko je Nemčija izpadla proti Angliji. »Vesel sem, da sem prispeval delček k temu, da Nemčija spet igra ambiciozno in imamo upanje, da spet zacvetimo. Prepričan sem, da bo ekipi to v prihodnosti tudi uspelo. Užival sem na tem tekmovanju, imeli smo super moštvo, dobro smo se ujeli,« je še dodal izkušeni nemški reprezentant. x