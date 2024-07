V kaosu makadama brez sprememb med najboljšimi, zmaga Turgisu

Francoz Anthony Turgis (TotalEnergies) je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Franciji. V težko pričakovani trasi s 14 makadamskimi odseki je Francoz slavil po sprintu ubežne skupine. Čeprav so najboljši v skupnem seštevku večkrat napadali, do razlik ni prišlo. Vodilni je tako še naprej slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).