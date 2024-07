Tisto, kar je bilo moč pričakovati že po žrebu kvalifikacijskih skupin za olimpijske igre, se je naposled potrdilo. Grčija ima v tem trenutku precej kakovostnejšo ekipo od slovenske košarkarske reprezentance. Ta si je sicer želela, da bi na gostitelja v Pireju naletela šele v finalu, a je po slabi predstavi proti Hrvaški v skupinskem delu proti Giannisu Antetokounmpu in soigralcem igrala že v polfinalu. Izbranci selektorja Vasilisa Spanoulisa so nasprotnika razbili in odločitev o zmagovalcu odločili praktično na samem začetku tekme. Čeprav bi bil uspeh kapetana Luke Dončića in soigralcev glede na vse okoliščine prava senzacija, pa je potrebno dodati, da se poraz od poraza razlikuje. Po treh tekmah v Pireju lahko ugotovimo, da je bila Slovenija na Hrvaško in Grčijo enostavno preslabo pripravljena, ob tem pa premalo energična in borbena ter povrh vsega še slabo vodena.

Vsega konec po le treh minutah

Scenarij, ki bi Slovenijo lahko držal v igri za morebitno presenečenje, je bil jasen. Ker gostitelji na tekmah v skupinskem delu proti Dominikanski republiki in Egiptu pravega odpora niso občutili, bi jih lahko Slovenci z dobrim uvodom v tekmo spravili v neugoden položaj, da bi se jim nekoliko zatresle roke in postale težke noge. A od tega ni bilo nič. Kot proti Hrvaški so izbranci selektorja Sekulića na parket prišli brez pravega načrta in agresivnosti, medtem ko je Grčija kar letela po parketu. Že po treh minutah je semafor kazal 13:0 za gostitelje in glede na govorico teles ter dogajanje na parketu je bilo jasno, da je vprašanje le, kakšna bo na koncu razlika. Slovenija je še najbolje igrala v drugi četrtini in se na glavni premor podala z glede na razmere dokaj ugodnim zaostankom 14 točk, a je nato s slabim vstopom v drugi polčas izgubili še zadnje upe na morebiten preobrat.

»Grčija je odlična ekipa, ki si je zaslužila zmago. Poleg zvezdnika Giannisa Antetokounmpa ima še cel kup odličnih evroligaških igralcev. Naš slab začetek ji je dal še dodaten zagon, tako da je razlika hitro narasla. Na trenutke smo sicer imeli ravnotežje, vendar pred tako publiko in proti taki ekipi zaostanka ni bilo mogoče zmanjšati. Čeprav nismo izpolnili cilja, je bil turnir dobra šola za nekaj mladih igralcev, ki bodo v prihodnosti okostje te reprezentance,« je povedal selektor Aleksander Sekulić, ki v Pireju ni imel pravih idej in znanja, da bi iz ekipe povlekel več ali vsaj poskrbel, da bi se odločneje zoperstavili Hrvaški in Grčiji. »Najlažje je vsem kritizirati, nekdo pa mora pokazati rešitve. Na košarkarski zvezi je, da jih najde. Potrebna bo menjava generacije, ki je lahko včasih boleča. Nismo ne prva ne zadnja reprezentanca, ki se mora s tem soočiti. Tu torej vidim globlji problem kot samo menjavo selektorja. Če pa se bo izkazalo, da nimam več zaupanja košarkarske zveze, se bom umaknil,« odgovarja Sekulić.

Dončić večkrat pohvalil način vodenja Spanoulisa

Grški selektor Spanoulis je z natančno izdelanim načrtom uspel omejiti vidno upehanega Luko Dončića, ki je po tekmi priznal, da je močno utrujen in da se veseli prihajajočega oddiha. Ob tem je stresal hvale na račun Grčije in večkrat poudaril, da je ekipa odlično vodena. »Grčija je bila boljša, bolj spočita, bolj agresivna, predvsem pa ima odlično ekipo z Giannisom Antetokounmpom in številnimi drugimi zvezdniki ter izjemnim trenerjem. Poraz je neuspeh, saj smo sem prišli po olimpijske igre. Žal smo naleteli na boljšega nasprotnika. Za mano je dolga in naporna sezone, priznam, da sem zelo utrujen in se hkrati zavedam, da bi lahko v drugačnem stanju dal več od sebe. Zdaj me čaka zaslužen počitek, naslednje leto pa nova reprezentančna akcija na evropskem prvenstvu.«

