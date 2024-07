V sobi za Var bodo Slovenec Nejc Kajtazović ter Italijana Paolo Valeri in Massimiliano Irrati.

Tekma med Španijo in Francijo bo v torek ob 21. uri v Münchnu.

V drugem polfinalu se bosta srečali Nizozemska in Anglija, ta dvoboj pa je na sporedu v sredo ob 21. uri v Dortmundu. Sodniki za ta dvoboj še niso znani.

Vinčić, Klančnik in Kovačič so na tem EP sodili že 15. junija, ko je Švica v skupini A v Kölnu premagali Madžarsko s 3:1, in 20. junija, ko si je reprezentanca Španije kot prva zagotovila napredovanje v izločilne boje. Tedaj je v Gelsenkirchnu v tekmi 2. kroga skupine B premagala Italijo z 1:0.