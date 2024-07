V Lomboku je ta konec tedna potekala druga dirka SP v dobrem tednu na tem prizorišču. Prejšnji teden je bil Gajser tam četrti in je nekaj točk v primerjavi s tekmeci v SP izgubil, pred tem koncem tedna je imel 22 točk naskoka.

V kvalifikacijah ga je premagal le Herlings, Nizozemec pa je tudi na dirki dokazal, da mu proga - v primerjavi s prvo dirko so tokrat obrnili smer vožnje - zelo ustreza in na koncu je slavil s polnim izkupičkom 60 točk.

Danes je v prvi vožnji Gajser sicer bolje začel in po startu povedel pred Nizozemcem in svetovnim prvakom Špancem Jorgejem Pradom. Vodstvo je zadržal do 13. kroga, a ga je Herlings prehitel. Takoj zatem je Gajser padel, vendar je bila prednost pred zasledovalci dovolj velika, da je ostal drugi. V predzadnjem krogu je Prado izgubil tretje mesto v boju z Nizozemcem Calvinom Vlaandernom.

Podobno je bilo v drugi vožnji, Gajser je povedel, a ga je tokrat Herlings prehitel že po nekaj zavojih. Slovenski dirkač ni mogel več blizu, z izjemo dveh ali treh krogov sredi dirke, ko je precej zmanjšal zaostanek, a je nato spet popustil. Je pa vseeno brez težav zadržal drugo mesto. Tudi v tej vožnji je bil tretji Vlaanderen, Prado pa šele peti.

Enak je bil tudi vrstni red na dirki, Gajser je za drugo mesto dobil 44 točk, Prado je bil na koncu četrti.

»Ta konec tedna sem se počutil precej bolje in to se je tudi poznalo pri vožnji. Trikrat sem bil najboljši na startu in za to gre velika zahvala ekipi. Vesel sem, da se v Evropo vračam z rdečo startno številko ter da sem dobro pripravljen in kažem dobre vožnje,« je za spletno stran svoje ekipe Honda dirko ocenil Gajser.

Drugi slovenski predstavnik v MXGP Jan Pancar je osvojil 11. mesto, potem ko je prvo vožnjo z nekaj težavami končal na 13., drugo pa je odpeljal bolje, večinoma vozil na desetem, v zadnjem krogu pa se je prebil na deveto mesto.

Konkurenca v Indoneziji je bila sicer precej osiromašena, v elitnem razredu MXGP je tako danes nastopilo le 16 dirkačev.

Gajser je po današnji dirki še povečal naskok v SP. Zdaj ima 608 točk, Prado pa 574, današnji zmagovalec Herlings se je približal Špancu, kot tretji ima 557 točk. Pancar pa je 15. s 160.

Naslednja dirka bo 21. julija v češkem Loketu.