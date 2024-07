Po poročanju portala neurje.si se ponekod po Sloveniji že pojavljajo krajevne plohe in nevihte.

Te se pomikajo v smeri od jugozahoda proti severovzhodu. Ob nevihtah so možni nalivi, močnejši sunki vetra in toča. Popoldan pa po njihovih podatkih ni povsem izključeno kakšno lokalno močnejše neurje, zlasti na Štajerskem ali Koroškem.

V večjem delu Slovenije je danes pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 28 do 32, v severozahodni Sloveniji do 25 stopinj Celzija. Po podatkih agencije za okolje se lahko predvsem v popoldanskem času in ponoči na severu razvije tudi kakšna nevihta.

Jutri bo povečini sončno. Zapihal bo severovzhodni veter. Predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 29 do 33, v Zgornjesavski dolini do 26 stopinj Celzija.