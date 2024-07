Papež je dejal, da je želja po imeti čim več, po denarju, rak, ki ljudi dela egoiste, da gledajo le sami nase.

Opozoril je, da so ljudje apatični in indiferentni do krivic, ki se dogajajo po svetu, saj se bojijo najti Kristusa v sebi.

Le pape François appelle les chrétiens à être « sans peur, ouverts et fermes dans les valeurs humaines, accueillants mais sans compromis sur la dignité humaine ». #PapeATrieste — KTOTV (@KTOTV) July 7, 2024

Potrebna je vera, ki naj pomete z egoističnim preračunavanjem, je dejal papež v pridigi in dodal, da se Bog skriva v temnih kotih tudi v Trstu.

#Trieste, Piazza Unità d'Italia, inizio della Concelebrazione Eucaristica presieduta da #PapaFrancesco "O Dio, accogliamo il tuo amore nel tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra; è piena di giustizia la tua destra" — L'Osservatore Romano (@oss_romano) July 7, 2024

Papež Frančišek je pri tem tržaško Cerkev pozval, naj nadaljuje s prizadevanjem za širjenje evangelija upanja zlasti za tiste, ki prihajajo po balkanski poti, da bi se lahko vsi imenovali bratje.

#Trieste 50a Settimana Sociale dei Cattolici in Italia #PapaFrancesco è partito dal Centro Congressi in auto scoperta per raggiungere Piazza Unità d'Italia per la Concelebrazione eucaristica — L'Osservatore Romano (@oss_romano) July 7, 2024

Tržaški škof Enrico Trevisi se je papežu zahvalil v italijanščini in slovenščini. Dodal je, da je njegova slovenščina slaba, a da ima rad vse Slovence, poroča Primorski dnevnik.

Pri maši so navzoči škofje iz Slovenije in Avstrije. Na povabilo tržaške škofije se je udeležujejo predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje, ljubljanski nadškof Stanislav Zore ter koprski škof Jurij Bizjak. Navada namreč je, da se, ko papež obišče neko državo, k udeležbi na katerem od dogodkov povabi tudi sosednje škofovske konference.

Na maši pa ni drugih vernikov iz Slovenije, saj so dovolilnice delile samo župnije v Italiji. Pri bogoslužju s papežem pa je bila navzoča tudi slovenščina, saj so v slovenskem jeziku prebrali drugo berilo in eno od prošenj.

Drugo berilo v slovenščini iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom je prebrala Tamara Stanese, poroča Primorski dnevnik.

Na Trgu enotnosti je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa okoli 8500 vernikov, mašo s papežem daruje 98 škofov in 260 duhovnikov. Navzoči so tudi predstavniki srbske in grške pravoslavne cerkve ter predstavniki protestantov.

