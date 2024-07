Konec tedna so bili Kranjski policisti obveščeni o vlomu v parkiran avtomobil. Storilec je nasilno odprl vrata in si iz notranjosti avtomobila prilastil nekaj sto evrov gotovine. Kot so sporočili iz PU Kranj, policisti o dejanju še zbirajo obvestila.

V petek so obravnavali tudi vlom v tuj avtomobil, parkiran na območju Cerkelj na Gorenjskem. Storilec je razbil steklo na vratih in iz notranjosti vzel opremo za kampiranje. Nekaj čez 21. uro pa so bili obveščeni o še enem vlomu v avtomobil na cestni relaciji Britof-Šenčur, iz katerega si je storilec prilastil denar. O obeh dejanjih zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Kranjskogorski policisti pa so bili v soboto okoli 9.30 obveščeni tudi o poskusu vloma v parkiran avtomobil na območju Vršiča. Storilec je nasilno odprl vrata, vendar si iz notranjosti avtomobila ni ničesar prilastil. Dejanje še preiskujejo.