Otvoritve festivala s tradicionalno izstrelitvijo rakete z balkona mestne hiše se je udeležilo več tisoč ljudi, ki so vzklikali mestnemu zavetniku svetemu Ferminu.

Thousands gather in Pamplona as San Fermin festival kicks off with a bang pic.twitter.com/G11FZsER26

Festival organizirajo že od leta 1591 v čast svetemu Ferminu, ki naj bi ga po legendah obglavili kot mučenika. Rdeče platno oziroma barva naj bi spominjala na njegovo kri, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vrhunec festivala, ki v mesto z 200.000 prebivalci vsako leto privabi več sto tisoč ljudi, so vsakodnevni teki pred biki. Prvi tek se je začel danes.

Po ozkih ulicah starega mesta do mestne arene. Bike nato zvečer v areni ubijejo bikoborci.

Teka se večinoma udeležujejo mladi moški, ki bežijo pred biki, ki lahko tehtajo tudi več kot 600 kilogramov.

Vsako leto je pri tem ranjenih več deset udeležencev. Enemu od poškodovanih je lani bik z rogom nabodel roko. Od leta 1924 jih je umrlo 16, zadnji leta 2009.

Festivalu zaradi nehumanega ravnanja z biki sicer nasprotujejo številne organizacije za pravice živali. Tudi letos so protestirali pred začetkom festivala.

HAPPENING NOW: PETA and @AnimaNaturalis activists stage "medieval public torture" to protest the killing of bulls in #Pamplona, Spain 🇪🇸 #Runningofthebullspic.twitter.com/WjmRrDuoui