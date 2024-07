Kar 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, kar je tudi absolutni rekord, se je po izgubljenem uvodnem nizu v nadaljevanju zbral. V drugem nizu je v četrti igri odvzel začetni udarec Avstralcu, v tretjem nizu pa že v prvi igri. V četrtem nizu sta oba imela servis v svoji posesti, v podaljšani igri pa je bil bolj zbran Srb, ki je tekmecu prepustil le tri točke.

Sedemintridesetletni Đoković, ki se bo v osmini finala pomeril z Dancem Holgerjem Runejem, je v Wimbledonu dosegel svojo 95. zmago, deset zmag več ima že upokojeni Švicar Roger Federer.

Na sveti teniški travi se je močno zalomilo prvi igralki na svetu in prvi nosilki turnirja. Od 22-letne Swiatek je bila boljša sedem let starejša Putinceva, ki je po dveh urah opravila s petkratno zmagovalko turnirjev za grand slam. V prvem nizu je Poljakinji šlo po načrtih, po dobljenem uvodnem nizu s 6:3 pa je bila v naslednjih dneh v povsem podrejenem položaju in klavrno končala svoje nastope na najbolj slovitem teniškem turnirju na svetu.

V osmino finala se je uvrstil Nemec Alexander Zverev po zmagi nad Britancem Cameronom Norriejem s 6:4, 6:4 in 7:6 (15). Četrtega nosilca teniškega turnirja z nagradnim skladom 52,3 milijona evrov v naslednjem krogu čaka Američan Taylor Fritz, ki je ugnal Čilenca Alejandra Tabila s 7:6 (3), 6:3 in 7:5.

Poleg Đokovića, Zvereva in Fritza so v osmino finala napredovali tudi Američan Ben Shelton, Francozi Ugo Humbert, Giovanni Mpetshi Perricard in Arthur Fils, Španec Roberto Bautista-Agut, Avstralec Alex De Minaur, Italijan Lorenzo Musetti, Rus Danil Medvedjev in Rune.

Shelton je ugnal Kanadčana Denisa Shapovalova s 6:7 (4), 6:2, 6:4, 4:6 in 6:2, Bautista-Agut Italijana Fabia Fogninija s 7:6 (6), 3:6, 5:7, 7:6 (1) in 6:4. De Minaur se je brez boja prebil med 16 po predaji Francoza Lucasa Pouilleja, Medvedjev pa je po petkovem prekinjenem obračunu danes ugnal Nemca Jana-Lennarda Struffa s 6:1, 6:3, 4:6 in 7:6 (3), Musetti pa je bil boljši od Argentinca Francisca Comesana s 6:2, 6:7 (4), 7:6 (3) in 6:3.

Uspešen dan je za francoskim "triom". Humbert je premagal Američana Brandona Nakashimo s 7:6 (9), 6:3, 6:7 (5) in 7:6 (6), Mpetshi Perricard Finca Emila Ruusuvuorija s 4:6, 6:2, 7:6 (5) in 6:4, Fils pa Romana Safjulina s 4:6, 6:3, 1:6, 6:4 in 6:3. Izpadel je njihov rojak Quentin Halys, od njega je bil boljši Rune, ki je zmagal z 1:6, 6:7 (4), 6:4, 7:6 (4) in 6:1.

V ženski konkurenci je bila Latvijka Jelena Ostapenko boljša od Američanke Bernarde Pera s 6:1 in 6:3, Ana Kalinska je v ruskem obračunu premagala Ljudmilo Samsonovo s 7:6 (4) in 6:2. Čehinja Barbora Krejčikova je v prvem nizu "zavezala kravato" Španki Jessici Bouzas, v drugem nizu pa je igralka s Pirenejskega polotoka dvoboj predala pri zaostanku 3:4.

Ukrajinka Jelina Svitolina je domov poslala Tunizijko Ons Jabeur, v letih 2022 in 2023 osmoljenko finalnih dvobojev v Wimbledonu. Svitolina je zmagala s 6:1 in 7:6 (4), Kitajka Wang Xinyu pa je bila boljša od Britanke Harriet Dart z 2:6, 7:5 in 6:3.

V osmino finala sta se uvrstili tudi četrtopostavljena Kazahstanka Jelena Ribakina po zmagi nad Danko Caroline Wozniacki s 6:0 in 6:1 ter Američanka Danielle Collins, ki je bila boljša od Brazilke Beatriz Haddad Maia s 6:4 in 6:4.