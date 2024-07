Nizozemska nogometna reprezentanca je v tekmi četrtfinala na evropskem prvenstvu v Berlinu z 2:1 (0:1) premagala Turčijo. Nizozemci se bodo v sredo v polfinalu merili z Angleži, ki so danes v Düsseldorfu po streljanju enajstmetrovk ugnali Švicarje.

Nizozemci so po zmagi nad Poljaki, remijem proti Franciji in porazom proti Avstriji v izločilne boje napredovali šele kot najboljša tretjeuvrščena ekipa. So pa oranžni kakovost pokazali proti Romuniji v osmini finala in slavili s 3:0.

Turki so se v osmino finala prebili z drugim mestom v skupini. V razburljivi tekmi so ugnali Gruzijo, nato so jih nadigrali Portugalci, za konec je sledila zmaga proti Češki. V napetem obračunu osmine finala so izločili Avstrijce z 2:1.

Turke je v vodstvo popeljal Samet Akaydin v 35. minuti. Nizozemci so v drugem polčasu krenili po izenačenje, dočakali so ga 70. minuti z golom Stefan De Vrija. Za nizozemski preobrat je bil v 76. minuti z avtogolom krivec Mert Müldür.