Slovenska izbrana vrsta je prvi trening opravila že včeraj, ko se je po zaključku Lige narodov po nekaj dneh počitka spet zbrala v Ljubljani. Celotno zasedbo je selektor Gheorghe Cretu zbral na popoldanskem treningu v standardni pripravljalni bazi v Črnučah.

Romunski strateg na slovenski klopi ima na voljo 16 reprezentantov, podajalce Gregorja Ropreta, Dejana Vinčića in Uroša Planinšiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića, srednje blokerje Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Saša Štalekarja in Janža Janeza Kržiča, sprejemalce Tineta Urnauta, Klemna Čebulja, Roka Možiča, Žigo Šterna in Roka Bračka ter prosta igralca Janija Kovačiča in Urbana Tomana.

Selektor Cretu od svojih varovancev pričakuje popolno predanost: »Od fantov pričakujem, da bodo prvo poglavje sezone pustili za sabo, je zaključeno in je že zgodovina. Uspelo jim je, kar so si zadali in zdaj smo pripravljeni, da začnemo novo poglavje, torej priprave na olimpijske igre. Najprej moramo to dojeti v glavah, telo mora temu slediti, za velike bitke, ki nas čakajo, pa moramo popraviti tudi zadnje podrobnosti. Vsaka tekma v Parizu bo finale in prav je tako. Morala bi biti celo več kot vsak finale, saj je nekaj unikatnega in fantje to vedo. Vemo, česa si želimo in vemo, da se bodo vse ekipe pripravljale na enak način. V teh treh tednih pričakujem maksimalno zbranost in osredotočenost, da bodo igralci skrbeli za svoja telesa, za počitek in da bodo tudi izven treningov naredili vse, kar je v njihovi moči, da bomo do prve tekme le še napredovali.«

Reprezentanca bo v Ljubljani trenirala do srede, v četrtek pa jo že čaka pot v Krakov, kjer bo uvodno tekmo Wagnerjevega memoriala odigrala 12. julija, ob 18.30 proti Nemčiji. »Želim si, da v Pariz pridemo v čim boljšem fizičnem stanju in da našo igro do takrat skušamo še malo izpiliti ter v določenih trenutkih igrati hitreje, manj predvidljivo. Formo, ki smo jo imeli tekom Lige narodov, moramo do olimpijskih iger še nadgraditi, predvsem pa bo pomembno, da bomo takrat, ko bo najtežje in ko bodo najpomembnejši trenutki, ostali mirni ter točke odigrali z jasno in čisto glavo, ob tem pa izkoristili vse priložnosti, ki se nam bodo ponudile,« je dejal kapetan reprezentance Tine Urnaut.