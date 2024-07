Angleška nogometna reprezentanca je v tekmi četrtfinala na evropskem prvenstvu v Düsseldorfu po streljanju enajstmetrovk s 5:3 (0:0, 1:1) premagala Švico. V polfinalu se bodo Angleži v sredo pomerili z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Turčijo.

Angleži, finalisti minule izvedbe, doslej niso prikazali ravno blestečih predstav. Kljub zgolj eni zmagi v predtekmovanju pa so končali na vrhu svoje skupine, v osmini finala pa so v izdihljajih proti Slovaški izsilili podaljšek in nato napredovanje.

Švicarji so po drugi strani eno lepših presenečenj tega turnirja, v skupini so ugnali Madžare in remizirali proti Škotski in Nemčiji, proti slednji so zelo dolgo vodili in bili na pragu zmage. V osmini finala so domov poslali branilce naslova Italijane.

Dvoboj, ki danes ni postregel s priložnostmi, se je razživel šele 15 minut pred koncem, ko je za švicarsko vodstvo zadel Breel Embolo (75.). Angleži so hitro izenačili po golu Bukaya Sake (80.). Podaljšek ni dal zmagovalca, odločilno enajstmetrovko pa je za Anglijo zadel Trent Alexander-Arnold.

Angleže v polfinalu čaka zmagovalec zadnjega četrtfinala med Nizozemsko in Turčijo, ki se bo v Berlinu začel ob 21. uri.