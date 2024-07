* Aleksander Sekulić, selektor Slovenije: »Grčija je odlična ekipa, ki si je zaslužila zmago. Poleg velikega zvezdnika ima še cel kup odličnih, evroligaških igralcev in to je danes dokazala. Naš slab začetek ji je dal še dodaten zagon, tako da je razlika hitro narasla. Na trenutke smo sicer imeli ravnotežje, vendar pred tako publiko in tako ekipo zaostanka ni bilo mogoče zmanjšati. Čeprav nismo izpolnili cilja, je bil turnir dobra šola za nekaj mladih igralcev, ki bodo v prihodnosti okostje te reprezentance.«

* Luka Dončić, kapetan Slovenije: »Čestitke Grčiji. Bila je boljša, bolj spočita, bolj agresivna, predvsem pa ima odlično ekipo z Giannisom in številnimi drugimi zvezdniki ter izjemnim trenerjem. Poraz je neuspeh, saj smo sem prišli po olimpijske igre. Žal smo naleteli na boljšega nasprotnika. Za mano je dolga in naporna sezone, priznam, da sem zelo utrujen in se hkrati zavedam, da bi lahko v drugačnem stanju dal več od sebe. Zdaj me čaka zaslužen počitek, naslednje leto pa nova reprezentančna akcija na evropskem prvenstvu.«

"Klemen Prepelič: »Grčija je bila dominantna od prve do zadnje minute. Izjemno dobro so se pripravili. Vedeli so za svoje prednosti in slabosti. Izkoriščali so premoč Antetokounmpa pod košem in prihajali do odprtih metov na koš. Mi smo tvegali in določenim igralcem puščali malo več prostora, prav trojke Walkupa in Kalatesa pa so nas na koncu pokopale.«