Kot so sporočili iz Policijske uprave Kranj, je po dveh reševanjih včeraj, ko je helikopter s posadko reševalcev moral poleteti na Kredarico in Storžič, danes zjutraj policijska posadka z ekipo reševalcev najprej reševala v Severni Triglavski steni, kjer se je po padcu v steni zaradi odloma skale poškodoval tujec. Nato so na območju gore Nad Šitom Glava pomagali alpinistu, ki je v steni zdrsnil na mokri podlagi in se prav tako poškodoval. V Hudičevem borštu na območju Preddvora so nato obravnavali nesrečo v okviru tandemskega poleta z jadralnim padalom, na Srednjem Vrhu na območju Zelenice in na Kališču pa sta si pohodnika zaradi neprevidnosti poškodovala nogi.

Največ nesreč letos se je zgodilo v okviru pohodništva (27) ter alpinizma in plezanja (6), časovno pa se je največ dogodkov zgodilo predvsem v popoldanskem času (27). V Julijskih Alpah je bilo nesreč 23, v Kamniško Savinjskih Alpah deset, štiri v gorah Karavank, ostale pa na drugih lokacijah. Po vzrokih je največ padcev in zdrsov, teh je bilo 17. V osmih primerih pohodniki niso bili ustrezno pripravljeni za turo.

Ekipe reševalcev so lani v istem obdobju opravile helikopterskih reševanj 38, letos pa so morali posredovati že 42. Policisti zato pozivajo k previdnosti in k ustrezni pripravi na turo ter prilagoditvi aktivnosti svojim psihofizičnim zmožnostim in opremi.