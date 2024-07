Po poročanju portala Politica je do odpovedi obiska, ki je bil načrtovan za ponedeljek v Budimpešti, prišlo nenadoma. »Na naše presenečenje je madžarska stran odpovedala sestanek,« je v petek zvečer novinarjem dejal tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva.

Nemško zunanje ministrstvo je izrazilo obžalovanje nad odpovedjo srečanja. »V luči nepričakovanega obiska madžarskega premierja Viktorja Orbana v Moskvi bi bil odkrit in pošten pogovor med obema ministroma zelo dobrodošel,« je dejal tiskovni predstavnik.

Madžarsko zunanje ministrstvo pa je medtem sporočilo, da je bilo načrtovano srečanje odpovedano zaradi "nepredvidene spremembe urnika ministra Szijjarta". Madžarski vir, na katerega se sklicuje Politico, navaja, da sta bila nemško zunanje ministrstvo in veleposlaništvo v Budimpešti sicer seznanjena z razlogom odpovedi, a tega razloga vir ni navedel.

Madžarski medij 444.hu navaja, da je madžarsko zunanje ministrstvo nemško diplomatsko delegacijo prosilo, naj obisk preloži na poznejši, a še vedno pravočasen datum. »V ozadju so zgolj tehnični razlogi, ne pa politični,« je v izjavi zapisalo ministrstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odpovedani obisk bi bil prvi obisk Baerbock v Budimpešti, odkar je decembra leta 2021 prišla na položaj zunanje ministrice. Baerbock je po navedbah Politica sicer ena glasnejših kritičark Madžarske, pa tudi več drugih držav, kot je Kitajska.

Madžarski premier Orban, ki si prizadeva za pogajanja med Kijevom in Moskvo, je Putina obiskal v petek in po pogovorih priznal, da bo za vzpostavitev miru potrebnih še veliko korakov. Do Orbanovega obiska so bili kritični v številnih evropskih prestolnicah, vključno s Kijevom.