Slovenska reprezentanca tekme ni dobro začela in že po nekaj minutah so Grki vodili z rezultatom 13:0. Naši reprezentanti so do konca prvega polčasa poskušali ujeti priključek, a jim ni uspelo. Pet minut pred koncem prvega polčasa so Grki vodili s 42:22. Nato je razlika padla pod 20 točk. Polčas pa se je končal z rezultatom 47:33.

Tudi v drugem polčasu se slovenski košarkarji niso ujeli stika z nasprotnikom. Veliko je bilo izgubljenih žog in zgrešenih metov. Luka Dončić je dosegel 21 točk, sedem skokov in pet asistenc, a je bilo to daleč premalo, da bi zadostovalo za zmago nad razpoloženimi Grki. Sanj o Olimpijskih igrah je tako za našo reprezentanco konec.

Drugi polfinalni par je Hrvaška – Dominikanska republika (ob 20. uri). Finale bo v nedeljo ob 20. uri.