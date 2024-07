Takšen razplet pomeni, da je Martin spet nekoliko povečal naskok v SP. Pred dogajanjem na Sachsenrigu je prednost znašala le deset točk, zdaj Bagnaia zaostaja za 15 (212-197). Že precej daleč zadaj je nekdanji svetovni prvak Španec Marc Marquez (Gresini Ducati) s 146.

Martin je dobil že dopoldanske kvalifikacije, a sprinterske dirke ni najbolje začel. Iz druge vrste oziroma s četrtega startnega mesta ga je prehitel Bagnaia, pred njim pa je bil tudi Portugalec Miguel Oliveira (Aprilia Trackhouse).

A že v drugem krogu se je Martin prebil na drugo mesto, v tretjem pa napadel še Bagnaio; prvič neuspešno, že pol kroga pozneje pa je smuknil mimo Italijana in potem v vodstvu ostal do konca.

🏁 #TissotSprint 🏁 @88jorgemartin sprints into another Saturday success! 🥇 @marcmarquez93 gets Maverick by 0.003s in a thrilling photo finish 🤯 #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/6zHS2tWmyN

Na prvih treh mestih se vrstni red ni spreminjal, Martin je bil varen pred Oliveiro, ta pa pred Bagnaio, ki je imel več dela, da je ostal na tretjem mestu pred moštvenim sotekmovalcem Eneo Bastianinijem, kot pa da bi skušal napasti drugo.

The leading quartet ⚔️⚔️ And it looks like an intra-team battle is shaping up 👀#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/8OtTlRdeXq