Ob začetku počitnic pri severnih sosedih zastoji na cestah

Vikend, v katerem so počitnice začeli v večini avstrijskih in nekaterih nemških zveznih deželah, je pričakovano prinesel povečan promet na slovenskih cestah. Promet je zgoščen na cestah, ki vodijo proti turističnim središčem in Hrvaški, zastoji tako nastajajo predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici in na primorski avtocesti.