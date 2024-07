Kanada, ki gost gost prvič nastopa na Copi Americi, je zdaj pred težko nalogo, saj bo v torek v New Jerseyju igrala s svetovnimi prvaki Argentinci, ki branijo naslov prvaka tudi v tem tekmovanju. A tudi Argentina v četrtfinalu ni prepričala, saj je prav tako po enajstmetrovkah odpravila Ekvador.

»V polfinalu nas čaka najboljša ekipa na svetu. Te tekme se prav veselimo. Pokazati moramo najboljši nogomet, ki ga znamo igrati, a morda tudi to ne bo dovolj,« pravi kanadski selektor Jesse Marsch, ki je ekipo prevzel šele sredi maja. Kako močna je Argentina so Kanadčani spoznali že v uvodu v turnir, ko so jih Južnoameričani premagali z 2:0.

Kanadčani so na tekmi povedli že v 13. minuti, ko je zadel Jacob Shaffelburg. Za izenačenje je v 64. minuti poskrbel Salomon Rondon.

Nato so imeli Kanadčani obilo sreče. Pri izvajanju enajstmetrovk sta v prvi seriji obe ekipi dosegli po tri gole. Kanadski vratar Max Crepeau, ki je ob izenačenju Venezuele napravil veliko napako, pa se je nato odkupil z odločilno obrambo pri strelu Wilkerja Angela. Nato je Kanadi zmago pred več kot 50.000 gledalci zagotovil Ismael Kone.

»Prvenstvo zapuščamo jezni in razočarani zaradi poraza po enajstmetrovkah. Na turnirju v 90 minutah nismo izgubili niti ene tekme. Zato turnir lahko zapustimo tudi ponosni s prikazanim,« pa je dejal selektor Venezuele Fernando Batista, ki je v predtekmovanju v skupinskem delu z ekipo slavil tri zmage.

»Ekipa ima pravi karakter in zdaj se moramo zbrati za kvalifikacije za SP,« je še dodal Batista, ki vidi priložnost, da se ekipa prvič v zgodovini prebije na svetovno prvenstvo. Trenutno je ekipa na četrtem mestu južnoameriškega izbirnega tekmovanja za SP.

Preostala četrtfinalna para sta Kolumbija - Panama in Urugvaj - Brazilija.