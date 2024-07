#video Intervju televizije ABC: Biden zavrnil možnost odstopa od predsedniške kampanje

Ameriški predsednik Joe Biden je v pogovoru za televizijo ABC v petek zvečer po lokalnem času zavrnil možnost odstopa od predsedniške kampanje in po priznanju, da je imel na televizijskem soočenju z Donaldom Trumpom slab nastop, zatrdil, da je še vedno najbolj usposobljen kandidat za zmago proti republikancu. Vendar pa so skoraj vsi analitiki ameriških televizij po intervjuju menili, da z nastopom ni nikogar prepričal, saj naj bi podobno kot na soočenju s Trumpom kazal vseh svojih 81 let.