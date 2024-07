Francozi so do četrtfinala prišli po zmagi in dveh nedoločenih rezultatih v skupini, v osmini finala so premagali Belgijo. Portugalci pa so po dveh zmagah in enem porazu osvojili prvo mesto v predtekmovalni skupini, v osmini finala pa so po enajstmetrovkah premagali Slovenijo.

Po rednem delu in podaljških zadetkov ni bilo. Pri strelih z bele točke so za Francijo zadeli Ousmane Dembele, Youssouf Fofana, Jules Kounde, Bradley Barcola in Theo Hernandez, za Portugalsko pa Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva in Bruno Mendes.

Današnja zmagovalca četrtfinala že sestavljata prvi polfinalni par, tekma Španija - Francija bo na sporedu v torek v Münchnu.

V soboto bosta na vrsti še zadnja dva četrtfinalna obračuna. Ob 18. uri bosta v Düsseldorfu igrala Anglija in Švica, ob 21. pa v Berlinu še Nizozemska in Turčija. Zmagovalca teh dvobojev se bosta v polfinalu pomerila v sredo v Dortmundu.