Lanski wimbledonski zmagovalec Carlos Alcaraz je v tretjem krogu tretjega letošnjega teniškega turnirja največje četverice hodil po robu. Pri zaostanku z 1:2 v nizih je svojo kožo proti izjemno razpoloženemu Američanu Francesu Tiafoeju reševal v podaljšani igri. Letošnji zmagovalec Rolanda Garrosa je bil v odločilnih trenutkih vrhunski, v tie breaku povedel s 5:0 ter prepričljivo dobil igro, v kateri je bil pod velikim pritiskom. V odločilnem nizu je Američanu dvakrat odvzel servis in po slabih štirih urah z zmago s 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (2), 6:2 napredoval v osmino finala.

»Frances je zelo neugoden tekmec, ki je bil po vrhu odlično razpoložen. Dolgo sem iskal rešitve. Najponosnejši sem, ker sem bil izredno zbran v odločilnih trenutkih. Pred začetkom podaljšane igre sem si rekel, da sem bil v takšnem položaju že večkrat, zato sem bil osredotočen na vsako točko posebej in ne na končno zmago. Rekel sem si še, da če se poslovim od turnirja, naj to storim z dvignjeno glavo,« je po zmagi pojasnil Carlos Alcaraz.

Posebno zgodbo v Wimbledonu piše nekdanja številka ena Carolina Wozniacki (91. na svetovni lestvici). Triintridesetletna Danka v Wimbledonu tekmuje s povabilom organizatorjev, uvrstila pa se je v tretji krog, v katerem se bo danes pomerila proti predlanski zmagovalki Jeleni Ribakina. V dvoboju izkušenj in mladosti je bila Carolina Wozniacki v drugem krogu s 6:3, 2:6, 7:5 boljša od Leyle Fernandez (25.). Kanadčanka je imela pri vodstvu s 5:4 v tretjem nizu na servis tekmice dve zaključni žogici. Žreb je do Danke neizprosen, a je tudi Jelena Ribakina pokazala nekaj slabosti, ko je v drugem krogu izgubila niz proti Nemki Lauri Siegemund.

Današnje dogajanje v Wimbledonu je motil dež, saj so bili prekinjeni številni dvoboji na igriščih, ki nista pod streho. Še pred prekinitvijo sta svoje delo odlično opravila Američan Tommy Paul in Bolgar Grigor Dimitrov, ki sta s 3:0 v nizih nadigrala Kazahstanca Aleksandra Bublika in Francoza Gaëla Monfilsa. Izpostavimo še prepričljivo zmago finalistke Rolanda Garrosa, Italijanke Jasmine Paolini, ki je bila s 7:6 (4), 6:1 boljša od Kanadčanke Biance Andreescu.