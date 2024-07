Že danes dopoldne se je Ljubljanica spremenila v prizorišče turnirja A1 Odbojka na Ljubljanici, na katerem so nastopili odbojkarji in odbojkarice iz desetih držav. K nam so tako prišli športniki iz Brazilije, Češke, Danske, Francije, Hrvaške, Italije, Nizozemske, Poljske, Slovaške in Srbije, v boj za najvišja mesta pa so se podale tudi štiri slovenske ekipe. Pri moških sta ponovno skupaj zaigrala devetkratni državni prvak in reprezentant v odbojki na mivki Danijel Pokeršnik, ki ima v svojih vitrinah še vrsto drugih priznanj in odličij, ter Tadej Boženk, ki se med drugim lahko pohvali z zmago na turnirjih svetovne serije v odbojki na mivki. Nekdanji slovenski reprezentant v dvoranski odbojki pa tudi v odbojki na mivki Alan Košenina je tokrat združil moči s hrvaškim prvakom v odbojki na mivki Josipom Pribanićem. Pri dekletih bodo naše barve zastopale slovenski prvakinji v odbojki na mivki in državni reprezentantki Maja Marolt in Živa Javornik ter reprezentantka Tajda Lovšin, ki bo tudi tokrat moči združila z Nino Lovšin. Primorki, prihajata namreč iz Kopra in Ankarana, sta v prestolnico prišli ubranit zmago. V lanskem finalu sta bili z 21:18 in 21:19 boljši od Klare Kregar in Lane Žužek.

Navijaško vzdušje že v dopoldanskih urah

»Seveda je v načrtu, da tudi letos zmagava. Ker ste naju ogovorili tik pred prvo tekmo, vam o samih pogojih, torej o temperaturi vode, ne moreva veliko povedati. Je pa zagotovo veliko bolj mrzla kot morje. Sva pa prepričani, da je Ljubljanica veliko čistejša, kot je trenutno morje v Piranskem zalivu,« sta v smehu komentirali dobro razpoloženi Primorki in dodali, da bosta na Ljubljanici po letu dni prvič ponovno skupaj zaigrali. Kljub temu da sta vajeni igranja na »mehki« podlagi, pa igra na vodi terja nekaj več pazljivosti. »Podlaga zelo drsi, zato je treba biti pozoren, da se ne poškoduješ. Se je pa pri skoku zaradi trde podlage lažje odriniti,« je povedala Nina. Tajda jo je dopolnila, da se je pa zato veliko težje premikati. Le delno ogreti, a odlično pripravljeni na boj je nato čoln sestrični Lovšin skupaj z danskima tekmovalkama po Ljubljanici odpeljal do igrišča na vodi. To zares pride do izraza šele v večernih urah, saj je osvetljeno z vodnimi LED-lučmi.

Namesto v Tivoli navijat na breg Ljubljanice

Okoli igrišča so na supih čakala dekleta in pridno pobirala žoge, ki so letele iz igralnega polja. Prav tako ni bil ustavljen rečni promet, namenjen predvsem turistom. »Čeprav je ura šele deset, vidim, da je vzdušje pravo. S prijatelji smo se že dogovorili, da se bomo pozno popoldne oglasili in si skupaj ogledali zaključek prvega dne,« je povedal Tim, ki smo ga ujeli med službeno malico. Tudi sedemletni Nejc, ki počitnice preživlja pri dedku in babici, je dogodek spremljal že od začetka. »Po zajtrku me je dedek peljal na sprehod. In namesto da bi šla do Tivolija, zdaj sediva tukaj in glasno navijava,« je povedal fantič in dodal, da so se z babico dogovorili, da bo s kosilom počakala še kakšno uro. »Žal pa mi ni uspelo dedka prepričati, da se sezujeva in stopiva v bazen ter se pomeriva v odbojki na vodi. Pa tako zelo mi je vroče,« je še dodal Nejc. So se pa v bazenu odlično ohladili turisti iz Belgije.

»V bazenu je globina vode približno 20 centimetrov. Je zagotovo veliko čistejša kot Ljubljanica, saj smo bazen za igranje odbojke na vodi napolnili z vodo iz hidranta. Zanimivo bo zagotovo tudi popoldne, ko bo v navijaško cono prišlo še več obiskovalcev in navijačev,« sta povedala Nika in David, ki vabita, da jih obiščete tudi še v soboto. »Od 9. do 20. ure bomo tukaj. In ja, jutri bo še bolj vroče. Tako na bregu Ljubljanice kot na vodi.«

Sobotni finale in spektakel na vodi

Zaradi odmevnosti dogodka se je organizator odločil, da dogodek letos prestavi na Novi trg. Poleg navijaške cone na bregu Ljubljanice je tako pridobil tudi večji prireditveni prostor, namenjen tako sponzorjem kot različnih zabavnim aktivnostim za obiskovalce. A tudi če ste današnji dan zamudili, ne bodite slabe volje. Glavni del športnega dogodka bo namreč potekal jutri z začetkom ob 10. uri. Med 14. in 18. uro bodo finalne tekme. Ob 21. in nato še uro kasneje bo pod taktirko koreografa in producenta Mihe Krušiča potekal petnajstminutni plesni spektakel na plavajočem odru. Nič manj atraktivni pa zagotovo ne bosta niti finalni tekmi – ženska ob 21.15 in moška ob 22.15.