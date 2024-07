V dozdajšnjem delu evropskega prvenstva v nogometu so najboljši vtis pustili španski nogometaši, ki so ob Nizozemski v osmini finala dosegli tudi najvišjo zmago, ko so s 4:1 premagali Gruzijo. Navkljub neodločenemu izidu proti Švici so bili zadovoljni tudi v nemškem taboru. Njihova zmaga v uvodni tekmi proti Škotski (5:1) je še vedno najvišja na letošnjem EP, prav tako so v skupini zanesljivo ugnali Madžarsko in v osmini finala Dansko.

Čeprav sta se pomerili ekipi, ki sta napadalno usmerjeni, je prvi polčas minil v previdni igri na obeh straneh. Prvi so zapretili Španci, ko je Pedri že v drugi minuti močno streljal z roba kazenskega prostora in ogrel dlani Neuerja, toda šest minut pozneje je 21-letnega vezista Barcelone po grobem prekršku Tonija Kroosa zapustiti igrišče. Nemški veteran, ki se po tem prvenstvu poslavlja od aktivnega igranja nogometa, jo je odnesel brez rumenega kartona, odsotnost Pedrija pa se je v prvih 45 minutah v igri španske reprezentance poznala. A le do 51. minute, ko je njegova menjava Dani Olmo izkoristil podajo Lamina Yamala z desne strani in z okoli 14 metrov premagal nemočnega Neuerja.

Že v prvem polčasu so bili nevarnejši Španci, ki so ob Pedrijevem strelu še trikrat ogreli dlani Neuerja, še štirikrat pa je žoga zletela mimo vrat. V nemški ekipi je bil najnevarnejši Kai Havertz, vendar je Simon oba njegova strela ubranil. Tudi začetek drugega polčasa je pripadel Špancem, ko je bil v priložnosti Alvaro Morata. Kar ni uspelo njemu, je štiri minute pozneje Olmu, nato pa so vajeti igre vse bolj v svoje noge prevzemali nemški nogometaši. Njihov selektor je proti koncu tekme vse stavil v napad, v igro je poslal še Thomasa Müllerja, še pred njim pa Niclasa Füllkruga, ki je po podaji Floriana Wirtza z glavo iz bližine zatresel okvir španskih vrat.

Španci, ki na svoj četrti naslov evropskih prvakov čakajo od leta 2012, so se osredotočili na protinapade, Nemci pa so vse bolj pritiskali proti njihovim vratom. Njihova vztrajnost je bila nagrajena, s svojim tretjim golom v nemški reprezentanci je minuto pred koncem rednega dela tekme izenačil 21-letni vezist Bayerja iz Leverkusna Wirtz. V igro je začetku drugega polčasa vstopil namesto Leroya Saneja, ki je izkoristil podajo Joshue Kimmicha.

V Stuttgart Areni, v kateri je Slovenija v svoji uvodni tekmi EP igrala neodločeno z Dansko, je o prvem polfinalistu odločil podaljšek. Nemci, ki se do zdaj prav tako lahko pohvalijo s tremi naslovi evropskih prvakov, zadnjič so do njega prišli leta 1996 v Londonu, so prvi podaljšek začeli bolj previdno, saj je Havertza zamenjal branilec Anton Waldemar. Zato pa je nekoliko več tvegal španski selektor Luis de la Fuente, saj je vezista Fabiana Ruiza, zamenjal napadalec Joselu. V napetem podaljšku so bili na koncu srečnejši Španci. Rezervist Mikel Merino je izkoristil podajo najboljšega igralca tekme Olma in z glavo premagal nemočnega Neunerja. Izid se ni več menjal, čeprav je imel Füllkrug še eno lepo priložnost, a je žoga zletela mimo gola.