Sedem mrtvih v medsebojnem obstreljevanju v Donecku

V ruskih napadih na naselja v delno zasedeni ukrajinski regiji Doneck so bili danes ubiti najmanj štirje civilisti, več kot 20 pa ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Na območjih pod nadzorom ruske vojske so bile medtem v ukrajinskem napadu ubite tri osebe, navaja francoska tiskovna agencija AFP.