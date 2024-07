Cenitve v Strugah razočarale, Letušani se bodo selili

Minule dni so prebivalci Strug dobili cenitve svojih nepremičnin, ki so nekatere razočarale, češ da so sramotno nizke. V vladni službi za obnovo po poplavah menijo drugače, prizadete pa pozivajo, naj jih na morebitne napake opozorijo. Medtem pa so tudi v Braslovčah dočakali odločitev stroke: prebivalci levega in desnega brega Letuške gmajne se bodo morali izseliti.