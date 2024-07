Kdo je najzaslužnejši?

Izjemno uspešni, skorajda senzacionalni nastop slovenske nogometne reprezentance na tokratnem evropskem prvenstvu v Nemčiji je končno pokomentiral tudi Aleksander Čeferin, predsednik evropske nogometne zveze, organizatorice prvenstva. V pogovoru za oddajo Odmevi na RTV Slovenija je dejal: »Po tekmi s Portugalsko sem dobil SMS-sporočila od Mourinha, Rummeniggeja, Capella in še številnih drugih. V njih so bile same pohvale – bodite ponosni na svojo ekipo, vrhunsko so igrali … Eden izmed njih, pa ne bom povedal, kateri, mi je napisal, da je slabša ekipa napredovala.«