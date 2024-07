Občina Kranjska Gora tudi letošnjo poletno sezono organizira linijski prevoz v dolino Vrata, ki bo na voljo od 15. junija do 15. septembra. V juniju je bilo organiziranih pet prevozov na dan, med glavno sezono, torej od 1. julija dalje, pa so frekvenco povečali na osem prevozov na dan od ponedeljka do četrtka in dvanajst prevozov na dan od petka do nedelje. Prvi avtobus v dolino Vrata odpelje ob 4. uri zjutraj, zadnji se vrača v večernih urah.

Nekateri gorniki so ob tem izrazili pomislek, da bi bila prva jutranja vožnja za tiste, ki si želijo v enem dnevu na Triglav in nazaj, lahko še zgodnejša, a podatki o potnikih na avtobusu za zdaj kažejo drugače. Ob 4. uri zjutraj se v Vrata do 30. junija ni peljal noben potnik, z avtobusom ob 5. uri pa se je peljalo šest oseb. Vsega skupaj so do konca junija iz Mojstrane v Vrata prepeljali 901 osebo.

»Po opisih na spletni strani hribi.net se lahko iz Vrat na Triglav odpravimo po več poteh. Za pot čez Prag potrebujemo šest ur in 10 minut, Tominškova pot je ocenjena na šest ur, pot čez Plamenice pa na šest ur in 30 minut, tako da menimo, da če gre avtobus ob 4. uri zjutraj, je to dovolj zgodaj, da se pride na Triglav v enem dnevu,« nam je pojasnila kranjskogorska županja Henrika Zupan in dodala, da na občini sicer posebnega odziva, ali je to dovolj zgodnja ura, nimajo.

Cenovno veliko ugodnejše parkiranje v Mojstrani

Je pa letos parkirnina v Vratih občutno dražja kot v Mojstrani. Prva ura in druga ura parkiranja staneta štiri evre, celodnevno parkiranje 25 evrov. Na parkirišču, ki so ga v Mojstrani zgradili prav za obiskovalce doline Vrata, stane parkiranje 80 centov na uro. »Verjamemo, da bo tudi to odvrnilo obiskovalce od vstopa v dolino z lastnim prevozom in bodo raje uporabili brezplačni avtobusni prevoz,« pravijo na občini Kranjska Gora, kjer bodo v letošnji sezoni parkirnino zaračunavali s parkomatom na parkirišču v Vratih, ko pa bo septembra vzpostavljen prvotno načrtovani sistem z zapornicami, bo plačilo parkirnine vezano na časovni vstop oziroma izstop skozi zapornico. Za dolino Vrata je bila namreč načrtovana zgraditev obračališča in zapornice, vendar se je postopek zaradi različnih okoliščin zavlekel. »Sistem, kot je bil prvotno načrtovan, bo zaživel septembra, po končani turistični sezoni, da ne bi z nepreizkušenim sistemom nehote povzročili prometnega kolapsa,« so napovedali na občini.

Ministrstvo je občini s pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti podelilo tudi pravice za zakonito upravljanje zemljišč v dolini Vrata. To pomeni, da bo občina lahko poskrbela za pobiranje parkirnine ter organizacijo rediteljske službe, ki bo usmerjala promet in skrbela, da bodo parkirni prostori pravilno zasedeni.

Obračališče pred zapornico, ki stoji že od lanskega leta, naj bi bilo zgrajeno do konca julija, zapornice pa bodo ostale dvignjene do septembra. Skladno s projektom načrtujejo tudi postavitev štirih obvestilnih tabel, ki bodo voznike obveščale o prostih parkirnih mestih (ena bo postavljena na državni cesti pred Topolinom, druga pred bivšo tovarno Lip, tretja pred trgovino Mercator Mojstrana ter četrta pred zapornico). Obvestilne table bodo povezane s centrom za obveščanje, kar pomeni, da bodo uporabniki že pred odhodom od doma lahko seznanjeni s stanjem v dolini Vrata in si bodo lahko pravočasno splanirali pot.

»Načrtovani sistem želimo najprej temeljito testirati, odpraviti morebitne pomanjkljivosti in ga optimizirati do prihodnje glavne turistične sezone,« so še sporočili z občine.