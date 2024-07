Odstiranje začetkov gibanja LGBTIQ+ skozi fotografije

V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenija so v četrtek pred Cekinovim gradom odprli razstavo Njihovi zakoni, naša življenja – Začetki gibanja LGBTIQ+ v Sloveniji. Z razstavo so se poklonili aktivistu in pionirju gibanja v Sloveniji Bogdanu Lešniku ter 40-letnici gibanja ​LGBTIQ+ pri nas.