Roman Janeza Jalna Bobri, ki je v treh delih izšel v letih 1942 in 1943, je nedvomno ena največjih in najbolj znanih pripovedi slovenske literature o naši zgodovini. Po motivih te epske zgodbe je zdaj nastal istoimenski strip, ki ga avtorsko podpisujeta Tadej Golob, ki je priredil besedilo, in Peter Škerl, ki je prispeval bogate barvne ilustracije. Stripovsko potovanje v čas koliščarjev se sicer razteza na več kot 200 straneh, knjiga, ki je nastajala tri leta, pa je izšla v založništvu zavoda Škrateljc.

Brezčasen poklon Barju

»Epska pripoved Janeza Jalna o življenju koliščarjev je vse do danes nepresežen poklon Ljubljanskemu barju,« je prepričan urednik Uroš Grilc. »Prazgodovinska saga o koliščarskem rodu in rodbinskih odnosih, večplastna ljubezenska zgodba, boj za preživetje in lastno ognjišče, in junaški liki, kot je Ostrorogi Jelen – vse to so Bobri, ki so zaznamovali generacije slovenskih bralcev.« Kot dodaja, strip ni nekakšna »bližnjica« do izvirnika, ampak »zgolj ponižen poskus avtorske interpretacije v nekem drugem, bralno-vizualnem žanru«, katerega namen je med drugim tudi, da tako mlade kot odrasle spodbudi k branju vseh treh knjig Jalnovega romana. »Kajti v Bobrih je mogoče najti številne poante, ki so na mestu še danes.«

Kot pravi avtor priredbe Tadej Golob, so Bobri izjemno zanimiva in na neki način brezčasna zgodba, v kateri se izkazuje tudi Jalnov odnos do stvarnosti njegovega časa: »Bobre je namreč mogoče brati kot zgodbo o prvih naseljencih območja, ki ga danes poznamo pod imenom Ljubljansko barje, in tako tudi o naših prednikih, lahko pa jih razumemo tudi kot skozi simbole in metafore podan pogled avtorja na čase, ko je roman nastal, se pravi ob koncu tridesetih in začetku štiridesetih let prejšnjega stoletja, torej med drugo svetovno vojno. In v tem duhu si lahko zapomnimo tudi njegov, v romanu večkrat izrečen poziv: Brata nikar!« Pristavlja še, da se je med ustvarjanjem besedila za strip trudil, da bi čim bolj ohranil Jalnov jezik.

Vzporedna zgodba podob

Ilustrator Peter Škerl priznava, da se je s stripom Bobri po večletnem ustvarjanju ilustracij za knjige ter otroške slikanice premaknil k zvrsti, ki ga je – podobno kot risani filmi – pritegovala že dolgo. »V zadnjih treh letih se je moje zanimanje za stripovski žanr dodatno poglobilo, saj so bile priprave na Bobre in sama izvedba velik zalogaj. Roman, prenesen v vizualni izraz, na poseben način posega v samo vzdušje pripovedi, saj risba dodaja vzporedno zgodbo – podrobnosti, ki jih sama literarna predloga morda niti ne vsebuje, vključno z občutji, čustvi ali slutnjami. Strip malce spominja na filmske kadre, na primer s spremenjenimi zornimi koti ali povečavami, pri tem pa se beseda in slika med seboj ves čas podpirata.«

Stripu sta dodani tudi dve zanimivi spremni študiji, ki se nanašata na kraj dogajanja, torej Ljubljansko barje: Dimitrij Mlekuž Vrhovnik opiše naravne ritme tega okolja in življenja v njem v prazgodovini, Andrej Gaspari pa podrobno prikaže zgodovino plovil na Ljubljanskem barju, seveda tudi zgodbo znamenitih deblakov. Tako dobi bralec celovit vpogled v zgodbo te pokrajine med Krimom in Rožnikom, seznani pa se tudi z nekaterimi dognanji, ki jih Jalen pri pisanju svojega literarnega epa še ni mogel poznati. Knjigo je oblikovala Petra Černe Oven.

Bobri tudi kot predstava Čez dve leti bo na podlagi stripa v koprodukciji Zavoda Škrateljc s Cankarjevim domom ter Dramo SNG Maribor nastala tudi gledališka uprizoritev Bobrov, je ob predstavitvi stripa napovedala vodja kulturnovzgojnih in humanističnih programov v Cankarjevem domu Barbara Rogelj. Predstava naj bi bila na ogled tako v Ljubljani kot v Mariboru.