V trgovini se bodo s svojimi izdelki predstavili Veronika Buček Rožmanc, Danijela Grgić, Natja Jankovič, Mateja Panter, Darja Remc, Nataša Šušteršič Plotajs, Sonja Tomažič, Andrej Rojc in drugi. Trgovina bo odprta vsak dan v juliju med 10. in 21. uro. Oblikovalci bodo organizirali tudi številne vodene oglede po trgovini, predstavitve sodelujočih avtorjev in druge dogodke, katerih glavni cilj sta druženje in povezovanje. V trgovini svoje izdelke predstavlja okoli 20 priznanih slovenskih umetnikov. Vhod je s Petkovškovega nabrežja.