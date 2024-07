Škoda je nastala tudi na bližnjem objektu. Skupno znaša približno 20.000 evrov. Po do zdaj zbranih obvestilih je prišlo do samovžiga na vrhu kosovnih odpadkov. V dogodku ni bil nihče poškodovan, prav tako ni bil nihče ogrožen, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Požar so po podatkih uprave za zaščito in reševanje pogasili gasilci Gasilske brigade Ljubljana ter prostovoljnih gasilskih društev Ljubljana Trnovo, Ljubljana mesto, Brdo, Podutik - Glince, Bizovik in Ljubljana Vič. Na kraju je bila tudi dežurna ekipa ekološkega mobilnega laboratorija.