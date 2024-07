Sramota ljudi ob izraelskem genocidu v Gazi, do katerega nikoli, ampak res nikoli ne bi smelo priti, je brez primere. Zato je samo aktivno ukrepanje proti vsem pokvarjencem majhen obliž na rano nečlovečnosti.

To, da močni veliki pokvarjenci lahko delajo, kar hočejo, je tudi potuha in vzor njihovim varovancem ter majhnim, a vseeno močnim pokvarjencem. Največkrat je vse skupaj zavito v pravni celofan in pod krinko enakosti, pravičnosti ter domoljubja. Tako Dnevnik kot številni drugi mediji poročajo o odločitvi vrhovnega sodišča ZDA, ki je omejilo pregon Trumpa zaradi imunitete glede večine njegovih nesprejemljivih in pokvarjenih ravnanj. Od organiziranega državnega udara, celo s smrtnimi posledicami, do ukaza za uboj svojega političnega nasprotnika, prejemanja podkupnin in teženj za oblast za vsako ceno ter poskusa volilnih goljufij. A vendar je vse baje pravno »sprejemljivo« in celo »dovoljeno«.

Tudi v Rusiji se večni vladar Putin skriva za nekakšnimi volitvami, kjer vsakič spremenijo ustavo in predpise ter še »malo« povečajo »prepričevanje« o umestnosti »najboljšega kandidata,« da je le rezultat »primeren«. V EU je pravni oziroma volilni sistem tako »demokratično« dodelan, da se sploh ni bati prihoda neustreznih kandidatov. Se kar dogovorijo na neki večerji o prihodnjih položajih. No, tudi na Kitajskem ni drugače. Samo da je tam namesto večerje kongres. In veliki ter majhni posnemovalci v Ukrajini, Izraelu, Severni Koreji, Savdski Arabiji, Veliki Britaniji in drugod si vestno prizadevajo za tutorstvo velikih pokvarjencev.

In tu res zasedajo primat Amerika, Rusija ter Evropa. Morda so pravi »primati« tudi voditelji, ki podpihujejo in vodijo vojne, tudi genocide ter jih podpirajo. Trump, Biden, Ursula von der Leyen, Putin, Netanjahu, Zelenski, Mladić, Milošević, Bin Laden in še kdo so še vedno »lep« vzor številnim pokvarjencem širom sveta. Le do kdaj? Dokler bodo »uspešni?« Ja, da sebe in svojo državo naredijo zopet »veliko?« Se bo v navedenih mislih našel tudi kakšen naš slovenski politik ali političarka? Ne vem. Morda.

Pa še to: v Kijevu nima predsednica Nataša Pirc Musar s svojim, predvsem pa ne ne mojim »varnostnim sporazumom« za vojno popolnoma nič iskati. Predsednica ni znala odgovoriti na podpise januarske peticije več kot 10.000 državljanov v Mladini glede genocida v Gazi. Ni imela poguma sprejeti šest uglednih podpisnikov miru v aprilu (dr. Maja Breznik, dr. Spomenka Hribar, Aurelio Juri, dr. Danijel Rebolj, ddr. Rudi Rizman, dr. Primož Šterbenc). Ni reagirala na javne proteste in pobude Gibanja za mir za Palestino. Ni je bilo slišati ob javni aprilski gladovni stavki posameznikov za Palestino. Vsi skupaj, z bivšima predsednikoma države, nismo vredni kakršne koli pozornosti ob večkratnih javnih pozivih in pismih za mir tudi v Ukrajini.

Miloš Šonc, Grosuplje