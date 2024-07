25 let Mini teatra: Gledališče, ki je tudi prostor sosedstva

Mini teater, ki letos praznuje 25-letnico delovanja, je gledališče za otroke in odrasle, ki je že zdavnaj preseglo svoje zgolj teatrske zidove. Mini teater je namreč tudi muzej, galerija in prostor sosedstva ter srečevanja. Za ustvarjanje v njem pa njegova snovalca Robert Waltl in Ivica Buljan vrata odpirata tudi mladim.