Slovenska nogometna evforija je za trenutek zasenčila slovenske notranjepolitične zdrahe, zunanjepolitične diplomatske zdrse in probleme z vedno večjo disfunkcionalnostjo javnih služb, od javne uprave do zdravstva. Če je Kekova nogometna četa učinkovito spremenila svoj razvojni model, državi to že desetletje in pol ne uspeva. Če so bili nogometaši samozavestni in konkurenčni v spopadu z velesilami, je naša politika na mednarodnem prizorišču drugorazredni akter. Če so nogometaši vsevprek govorili trezno in spoštljivo do sebe in drugih, prazno govoričenje naših elit zgolj razkriva banalne nesposobnosti upravljanja in vodenja te države. Zato nogomet danes ni ogledalo slovenske družbe. Lahko pa je Kek za Goloba in Janšo kažipot, kako spremeniti razvojni pristop države in Slovenijo postaviti na evropski zemljevid. V športu očitno dosegamo tisto, česar nam ne uspe drugod, z vizijo, strateškim pristopom, boljšim vodenjem in dejansko podporo ljudi.