Resnica je namreč takšna, da se vsaj 50 odstotkov prebivalstva noče seliti, da smo ljudje že obnovili domove z lastnimi sredstvi, da so bile cenitve hiš s strani AJDE nestrokovne in ponižujoče nizke, ter da so ocene povrnitve škode absolutno prenizke. Zato pričakujte močan in s pravno stroko podprt odpor proti prisiljenim selitvam ter plačevanje nestrokovno ocenjenih in ponižujočih odškodnin, ki ne dosegajo niti višine vrednosti parcel, kaj šele stavb.

Selitev in rušitev celega letuškega naselja na levem bregu je popolnoma nestrokovno početje tistih, ki so povzročili katastrofalne poplave in za preprečitev le-teh v zadnjih tridesetih letih niso nič naredili, sedaj pa svoje neznanje testirajo na prebivalcih, ki jim ne bomo ostali dolžni. Sramota je, da tako imenovani vodovarstveniki nimajo idej, kako regulirati vodotoke, da ne bi poplavljali, po zgledu sosednjih držav, ter ne znajo organizirati rednega čiščenja vodotokov, še manj pa izvajati kontrole nad čiščenjem.

Država bi morala takšne osebke kazensko preganjati, ne pa jim dovoljevati uničevanja premoženja zaradi svojih spolitiziranih nestrokovnih odločitev.

Matjaž Cerovac

upokojeni glavni republiški rudarski inšpektor, Letuš