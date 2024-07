Največjo rast prihodkov avtorjev so imeli v kategoriji koncertov (40,3 odstotka) in nastopov (24,4 odstotka), s čimer je bilo lansko leto novo rekordno v prihodkih avtorjev iz naslova avtorskih pravic na koncertih, festivalih in nastopih. Poleg tega so občutno, kar 52,85-odstotno rast zabeležili tudi avtorski honorarji od spletnih in digitalnih pravic.

Med najbolj predvajanimi pesmimi so bile lani Mama ŠČ! skupine Let 3 (na sliki), Mamacita Vojka V., Igraj, moja Hrvatska Zaprešić Boysov, Dajem ti rič skupine Dalmatino in Iva Jagnjića ter Jagnjićeva Refužo, za njihovo predvajanje pa bodo njihovi avtorji po ocenah časopisa Jutarnji list prejeli med 10.000 in 60.000 evri.

Med deset najuspešnejših domačih avtorjev na področju digitalnih storitev so se lani uvrstili Grgo Šipek Grše, Husein Hasanefendić - Hus, Ivo Jagnjić, Marko Perković Thompson, Mihovil Šoštarić Lockroom, Nenad Ninčević, Tonči Huljić, Vjekoslav Huljić, Zdenko Runjić in Zlatan Stipišić - Gibonni, ki hkrati vodi na lestvici glasbenikov z največ prodanimi vstopnicami za koncerte na Hrvaškem v lanskem letu.