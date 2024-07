Pojasnil je, da se je izselil iz stanovanja, v katerem sta živela skupaj, in se zahvalil Anji, ker je v njegovo življenje prinesla nekaj novega: ljubezen, kakršne v življenju še ni občutil. Povedal je tudi, da je razlog za razhod on sam, saj se zaradi zveze ni mogel posvetiti delu.

»Ko sem pred tremi leti stopil v razmerje z njo, sem vstopil v cono udobja, saj mi je bil vsak trenutek z njo lep. Vsak njen dotik, pogled, vse mi je bilo lepo. Bila je najboljša zame, prijateljica. Ni kriva ona, ampak čutil sem, da mi ni treba delati ničesar, ker sem bil z njo,« je dejal in dodal, da se je želel vrniti na stara pota in se znova posvetiti youtubu, česar se mu ob Anji ni dalo početi.

Nato se je oglasila tudi Anja Blagojević na svojem instagramu, kjer ji sledi skoraj milijon ljudi. »Vedno sem bila ob Bogdanu. Večkrat sem opravila svoj 'test'. On svojega 'testa' ni opravil. Mogoče je poskušal, a mu ni uspelo,« je med drugim dejala. »Ker je razlog za razhod njegova ogromna želja po še več denarja, jaz pa sem postala 'ovira' pri doseganju tega, upam, da tudi tokrat ne bodo vsi prsti uperjeni vame, češ da sem največja 'sponzoruša' in da sem ga izkoristila zaradi denarja in popularnosti,« je še pojasnila in pristavila: »Kakšna sreča bi bila, če bi bila sponzoruša in bi ga izkoristila. Ampak ne, še vedno sem dobra oseba, ki je bila z njim zaradi ljubezni.«